Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yılın son günlerinde tanıtılan ve dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobille ilgili süreç, netleşmeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın verdiği bigilere göre; fabrika alanı için Gemlik’te 1 milyon metrekarenin biraz üzerinde bir arazi tahsisi yapıldı. İlk hedef, 2020’nin birinci yarısında temel atma törenini yapıp fabrikanın inşaatına başlamak. Projede firma, profesyonel bir şekilde önümüzdeki 15 yılını tasarlamış durumda. Hangi yatırımları yapacaklar, hangi modelleri geliştirecekler, hangi yatırımlara ihtiyaçları var, marka stratejileri nasıl olacak, bunların tamamı planlanmış durumda. Plan çerçevesinde 2022 sonunda ilk otomobiller seri üretimden çıkacak. Bu sene içinde marka da belirlenecek. Türk karakteristiğini yansıtan, uluslararası arenada da aykırı kaçmayacak, kolay telaffuz edilebilen, tescil edilebilecek bir marka oluşturabilmek için çok detaylı çalışma yapılıyor.

UCUZ MALİYETLE ŞARJ

Otomobil ucuz maliyetle ve hızlıca şarj edilebilecek. Bu kapsamda altyapı ihtiyacının karşılanması için; Çevre ve Şehircilik, Enerji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu çalışmalara başladı. Benzin istasyonlarının bunlara entegre edilmesi, fazla ziyaret edilen yerlerde 3-4 istasyonun zorunlu hale getirilmesi uygulamalarına yakın zamanda başlanacak. 2022’de araç piyasaya çıktığında altyapı hazır olacak.

BİLİŞİM VADİSİNE GÖREV

Bakanı Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin tanıtıldığı gün açılışı yapılan Bilişim Vadisi ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Varank, “Vadide ‘akıllı mobilite’ geliştirecek bir kümelenmeyi oluşturmak istiyoruz. Lansmandan sonra 32 firmanın başvurusu oldu. Bilişim Vadisi’ne yeni nesil bir yazılım okulu kuracağız. Burası eğitimi verecek okullardan biri olacak. 2023’e kadar en az 500 bin yazılımcı geliştirme hedefimiz var. Bu okulların bu hedefe faydası olacak” dedi.

HALKTAN YÜZDE 97,6 DESTEK

Otomobilin tanıtımının ardından TOGG’dan bağımsız olarak bir firma tarafından Türkiye genelinde 1500’den fazla denekle yapılan araştırmaya göre; vatandaşların yüzde 95,4’ü yerli otoyu gördü, Türkiye’nin Otomobili’nden haberdar... Bu projeyi destekleme oranı yüzde 97,6 gibi oldukça yüksek seviyede. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98,4... Aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89... Aracı olmayanların satın alma isteği de yüzde 96,2’yi buldu. Türkiye’nin Otomobili’nin bir dünya markası olabileceğine inanma oranı ise yüzde 90,3...