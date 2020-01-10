Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Firmalar çözüm için sağlıklı ürünlere yönelirken, Bursa merkezli Aroma ‘Sa-De’ ismiyle şeker ilavesiz, tatlandırıcı, renklendirici ve katkı maddesi içermeyen Nane-Limon-Elma, Zencefil-Limon ve Tarçın-Kuşburnu’ndan oluşan üç çeşit meyve suyu üretti. Normal meyve sularında 40-70 olan kalori miktarı bu ürünlerde 4 - 9 arasında değişiyor. Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk, 50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, 2020’de yüzde 30 büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç ise ABD’de 40 litre olan meyve suyu tüketiminin Türkiye’de 9 litre olduğunu ifade etti.