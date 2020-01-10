Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Düzenlenen basın toplantısında bilgi veren Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi “Yeni uygulama ile ticari işlemleri daha da hızlandırıyoruz. En az yüzde 20 verimlilik artışı sağlayacağız. Böylece yeni müşterilere daha fazla zaman ayırabileceğiz. Sesli asistan veya şube kanallarımız da tabii ki her zaman KOBİ’lere açık olacak” dedi. TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz ise “Uygulama ile müşterilerimiz transfer, vergi, kurum ödemeleri gibi ‘günlük bankacılık’ işlemlerini, çek, senet, kredi ve üye işyeri fonksiyonları gibi ‘nakit yönetimi’ işlemlerini ve döviz, altın, vadeli hesap gibi ‘yatırım’ işlemlerini, şubeye uğramadan kolayca gerçekleştirebilecekler. Geçmiş ve gelecek ödemelerini izleyebilecekler. Hesap hareketlerine kolayca ulaşabilecekler. Sürekli yeni teknolojileri kullanarak bu platformu güçlendireceğiz” şeklinde konuştu.