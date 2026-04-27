Hakkari Yüksekova'da Yılan Pınarı bölgesinde sürü halinde güneşlenen zararsız yılanlar, Brezilya'nın Yılan Adası'nı andırıyor. Hem korkutan hem de hayretler içerisinden bırakan görüntüler doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ‘Yılan Pınarı’ bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor.

Gören Brezilya 'Yılan Adası' zannediyor! Türkiye'deki görüntüler hayretler içinde bırakıyor

Yüksekova’nın Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki ‘Yılan Pınarı’ bölgesindeki zararsız yılanlar, görenleri hem korkutuyor hem de hayretler içerisinde bırakıyor.

YILAN ADASI'NI ANDIRIYOR

Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor. Özellikle insanların olmadığı zamanlarda açık alanlara çıkan yılanların zararsız olduğunu belirten Mazlum Gürür, "Mart ve nisan aylarında çıkan yılanları görme şansımız oldu. Bu yılanların hiçbir zararı yok, aksine doğaya faydalı canlılar. İnsanlarımızdan ricamız, bu canlılara zarar vermemeleridir. Biz de çocuklarımızla gelip güzel bir gün geçirdik. Yılan Pınarı bölgesi, hem doğal yapısı hem de bu sıra dışı yılan görüntüleriyle doğa tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor" dedi.

