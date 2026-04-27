Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak getirildiğini açıkladı.

KULÜP RESMEN DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevinde Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır. Teknik direktörümüz Sertaç Küçükbayrak ve ekibine başarılar dileriz. Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik süreçte, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılık ve inançla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

MESUT BAKKAL İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler'de Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

