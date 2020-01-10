Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yılın son günlerinde tanıtılan ve büyük beğeni alan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni video yayınlandı.
'Türkiye'nin Otomobili'nin belgeseli yayınlandı
10.01.2020 - 22:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 22:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Herkesin büyük beğenisini kazanan Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım hikayesi mini bir belgesel haline getirilerek yayınlandı.
Etiketler : Türkiye'nin Otomobili,
674352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/674352.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER