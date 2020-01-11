Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA’nın test uçuşunu, “2020’nin ilk uçuşu tamam. İkinci testte 1 saat 6 dakika başarıyla uçtu. 40’ını biraz erken olsa da uçurduk. Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde. Semalarımızda Hür ve Özgür” yazısıyla paylaştı. Ayrıca, AKINCI TİHA’nın uçuş görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Selçuk Bayraktar, “10 Ocak 2020 Akıncı Prototip 1 hava aracımızla saat 15.00 sularında kalkış yaptık. Bu gün sistem doğrulama testi için havalanmıştık. Bütün test aşamalarını başarıyla tamamladık. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. İHA