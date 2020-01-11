Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA’nın test uçuşunu, “2020’nin ilk uçuşu tamam. İkinci testte 1 saat 6 dakika başarıyla uçtu. 40’ını biraz erken olsa da uçurduk. Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde. Semalarımızda Hür ve Özgür” yazısıyla paylaştı. Ayrıca, AKINCI TİHA’nın uçuş görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Selçuk Bayraktar, “10 Ocak 2020 Akıncı Prototip 1 hava aracımızla saat 15.00 sularında kalkış yaptık. Bu gün sistem doğrulama testi için havalanmıştık. Bütün test aşamalarını başarıyla tamamladık. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. İHA
Akıncı TİHA ikinci defa havalandı
11.01.2020 - 06:33 | Son Güncelleme: 11.01.2020 - 06:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKINCI TİHA’nın, test için ikinci defa havalanarak 2020 yılı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu.
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674395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/674395.aspx
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