Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Marketlerde yaşanan hırsızlık olaylarının önlenmesi için ilginç bir uygulama hayata geçirildi. Bazı market zincirleri, hırsızların hedefindeki değeri yüksek olan bazı ürünleri alarmlı kutu içerisinde satmaya başladı. Belirli periyotlarda yaptıkları sayımlarda, hırsızlık olayları sebebiyle ürün grubu bazında en az 6-7 bin liralık açık çıktığını belirten market görevlileri, kutu içerisinde ürün satılmasına firmaların da sıcak baktığını, hatta ürünleri alarmlı kutularda kendilerinin gönderdiği söylüyor.

DİŞ MACUNU, SUCUK, KAŞAR, TEREYAĞI

Tek tek ve çete hâlinde hareket eden hırsızlar, marketlerden gözlerine kestirdikleri ürünleri çaldıktan sonra bu ürünleri fatura ve belge olmadan başka yerlere ucuz fiyattan satıyor. Hırsızlar her ana gruptan özellikle fiyatı ve marka değeri yüksek ürünleri seçiyor. Marketlerden en fazla çalınan ürünler ise çikolata, bisküvi, kozmetik malzemeler, diş macunu, kuruyemiş, jilet, bebek maması, sucuk, kaşar ve tereyağı.

SOSYAL MEDYADA İTİRAF ETTİLER

Marketleri böyle bir uygulamayı sevk eden bir diğer sebep de ürünleri kapaklarını açıp kullanarak zayi eden tüketiciler. Sosyal medyada dolaşan tweetler de bunu ispatlar nitelikte. Atılan Tweet’lere göre, bazı tüketiciler ojesini çıkarmak için marketin rafındaki asetonu kullandığını itiraf ederken, kimisi de her gittiğinde bir şeyler çalmadan duramadığını söylüyor. İşte o itiraflardan bazıları:

l Ojem bozulduğu için reyondan aldığım asetonla ojelerimi silip çıkmıştım.

l Bir kere 50 kuruşluk su alıp kasada çok sıra var diye çıkıp gittik.

l Şarküteride çalışırken günde yarım kilo taş kırma yeşil zeytin yerdim.

l Her gittiğimde bir şey çalmasam içim rahat etmiyor. Ama hak ediyorlar kimse kusura bakmasın. Hiç üzülmüyorum bir şeyler çalarken. Bakkaldan, garibandan çalmıyoruz.

l Bi’ ara çikolatalı soya sütü içip boş kutusunu bir yere sıkıştırıyordum.

l Kitap çalıyordum eskiden Migros’tan.