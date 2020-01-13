Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde sadece makine sektöründe 5 milyar TL’yi aşan yatırım başvurusu yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de ekonomik görünümün günbegün canlandığını belirterek “Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme eğilimine geçmiş durumdayız. Faizler düşüyor. Enflasyon hedefin altında kaldı. Ekonomiye güven artmaya devam ediyor. İç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz. Bu sene güçlendiğimiz bir yoldayız” dedi. Gümüşhane’de “Millî Teknoloji, Güçlü Sanayi” toplantısına katılan Bakan Varank; sanayicilerin üretime daha sıkı sarılması için yenilikçi politikalar geliştirdiklerini, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın bunlardan bir tanesi olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda ilk çağrıya makine sektöründe çıktıklarını ve oldukça yoğun taleple karşılaştıklarını aktaran Varank, “Toplamda 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu yapıldı. Şimdi bu başvuruları değerlendiriyoruz, inşallah sonuçlarını nisan ayında açıklayacağız. Ayrıca yılın ilk yarısında kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları da ilan edeceğiz” diye konuştu.

BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI

Bakan Mustafa Varank, Gümüşhane’de Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi’ni açtı. Buranın toplam 1500 kişiye istihdam imkânı oluşturmasını ve şehrin ekonomisine 5 milyon liralık katkı sağlamasını hedeflediklerini belirten Bakan Varank “Her yeni 100 girişimden en fazla 10’u hayatta kalıyor. Bu durumu İŞGEM’lerle tersine çevirmek mümkün” dedi.