Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yatırım iklimi yeniden oluşurken, iş dünyası da yeni dönemde reel sektördeki fırsatlara odaklanacak. Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız “Türkiye, uzun vadeli bakmak isteyenlerin doğru ülkesidir. Yatırım yapacak olan da gelip burada AVM satın almasın, üretime girsin. İş gücü maliyetlerimiz uygun. Ülkenin bulunduğu coğrafya neredeyse 250-300 milyon nüfusu kapsıyor. Üretirseniz mal satabilme fırsatınız her zaman var. Gerçekten ‘reel’e odaklanmak lazım. Bu ülkeye her konuda güvenmeliyiz. Biz öyle yapıyoruz ve yatırım yapmaktan geri durmuyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz” dedi. 2020’de Türkiye’nin tekrar hızlı büyüme trendine geri döneceğini vurgulayan Hakkı Yıldız “2020 sonrasında da devam edecek bir serüvenin vakti geldi. Teşvik anlamında da Türkiye’de o kadar çok şey yapılıyor ki, bence biz bunları kaçırıyoruz. Bu anlamda teşvik enflasyonu var. Bunların daha az, daha anlatılabilir ve daha uygulanabilir olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.