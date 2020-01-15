Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

AMSTERDAM

Dünyanın en büyük 10 meta ambalaj üreticisinden Sarten Ambalaj, global firma olma yoluna girdi. 15’i Türkiye’de üçü yurt dışında olmak üzere toplam 18 fabrika ile faaliyet gösteren firma Hollanda’da en son kurduğu fabrikada ilk yılında başarıyı yakalayıp ikinci üretim hattını devreye aldı. Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, 1972’de teneke ambalajı üreten bir aile şirketi olarak kurulan şirketin; şu anda gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler olmak üzere üç ayrı sektöre metal ve plastik ambalaj ürettiğini dile getirdi.

Yurt dışı operasyonlarına 2000’li yılların başında Bulgaristan ile başladıklarını anlatan Sarıbekir “Ardından Rusya ve Hollanda fabrikalarını açtık. Hollanda’daki fabrikayı global üreticisi olduğumuz ABD’li bir müşterimizin talebi üzerine kurduk. Ham maddeyi Türkiye’den getirip montajı burada yapıyoruz ve kozmetik kutuları üretiyoruz” dedi. Lojistik maliyetleri düşürmek için Hollanda’daki fabrikayı kurduklarını belirten Sarıbekir, Türkiye’den gelen yarı mamulün burada bitmiş ürüne çevrildiğini ifade etti. Hollanda’daki fabrikayla Avrupa’ya ihracatı artırdıklarını kaydeden Sarıbekir “Geçen sene kurduğumuz ikinci hatla 2020 hedefimiz 15 milyon avro ciro. Burayı montaj fabrikası olarak tutacağız” diye konuştu.

İHRACAT YAPILAN ÜLKE 90’I AŞTI

Sarten’i eskiden bölgesel bir ambalaj şirketi olarak konumlandırdıklarını fakat artık globale doğru gittiklerini kaydeden Sarıbekir “Avrupa, Kuzey Afrika derken şimdi mesela Güney Amerika da çıktı” dedi. Sarten’in son yıllarda ihracat odaklı bir büyüme gerçekleştirdiğini söyleyen Sarıbekir, ihracatın cironun üçte birini geçtiğini anlattı. 2017 yılında 84 milyon dolar olan ihracatı 2018’de 104 milyon dolara, 2019’da da 120 milyon dolara taşıdıklarını dile getiren Sarıbekir, toplam 90’ın üzerinde ülkeye ürün sattıklarını ifade etti.

TÜRKİYE’DE TÜKETİM ARTIYOR

Ambalaj konusunda Türkiye’nin iyi bir konumda olduğuna dikkat çeken Sarıbekir, tüketimin de giderek arttığını söyledi. Türkiye’de kişi başına düşen ambalaj tüketiminin 10 sene önceki 150 dolar seviyesinden 260 dolar civarına yükseldiğini vurgulayan Sarıbekir “Bu rakam Avrupa’da 450-500 dolar, Amerika’da 550, Japonya’da 600 dolara ulaşıyor. Ambalaj tüketimi Türkiye’de büyüyor. Çünkü hem ihracat hem de süpermarket sayısı devamlı olarak artıyor” ifadelerini kullandı.