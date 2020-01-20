Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Geçtiğimiz yıl elektrik ve doğalgaza yüzde 30 zam yapıldı, geçen yıl aynı miktardaki tüketime 100 lira ödeyenin faturası 130 liraya çıktı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kasım ayına kadar doğalgaz kombilerini yakmayanlara, ocak ayından itibaren yüksek faturalar gelmeye başladı. Bu da tüketicilerin haklı tepkisine sebep oldu. Son günlerde sosyal medya aracılığıyla dile getirilen tepkiler ise doğalgaz faturaları üzerinde yoğunlaştı. Geçen yıl 200 lira doğalgaz faturası ödeyen bir tüketici, bu yıl aynı tüketime 260 lira ödeyince isyan etti. Sosyal, görsel ve yazılı medyada yeniden en az 20 yıl önceki soba maliyetleri, soba yakma yöntemleri anlatılmaya, sobaya dönüş yapıldığı iddiaları ortaya atılmaya başlandı.

Ancak yaptığımız hesaplamalar, gelen zamlara rağmen doğalgazın en ucuz ısınma yolu olduğunu gösterdi. Doğalgazın ulaşamadığı yerlerde hâlâ merkezî sistemle ya da bireysel ısıtma yapan evlerde odun ve kömür almak, taşımak, depolamak, sobayı tek odada yakmak gibi unutmak istediğimiz büyük zahmetli ve ‘sıfır konforlu’ metotlar bile doğalgazla ısınmanın birkaç katı fatura ödemeyi gerektiriyor. Üstelik kömürle ısınan evde her ay termosifon ve mutfak ocağına alınması zorunlu olan birer adet tüp de dâhil edildiğinde kömürle ısınan evlerdeki elektrik hariç enerji bedelinin 14 bin liraya ulaştığı görülüyor. Mazotlu merkezi sistemde yıllık gider 15 bin lirayı bulurken, doğalgazla mutfak ve banyo dâhil bedel 3.500 lirayı buluyor.

DOĞALGAZ, KÖMÜR VE MAZOT KARŞILAŞTIRMASI

Kömürle ısınan ev 8.780

Doğu ve batıdaki evlerin ortalaması alındığında aylık yarım ton kömür, 250 kilogram odun ihtiyacı var. Kömürün tonu 1.500, odunun tonu 1.000 lira. Kış boyunca 2,5-3 ton kömür, 1,5 ton odun tüketilen evin bu iki üründe gideri 6 bin lirayı buluyor. Mutfak ve banyoya birer tüp hesabıyla 24 adet tüp gideriyle birlikte tutar 8 bin 780 lira.

Mazotlu ısınma 9.080

Mazotla ısıtma yapılan bir dairede 6 ay boyunca aylık 1.000 liradan 6 bin lira gider söz konusu. Söz konusu kat kaloriferinin bakım masrafları için yılda yaklaşık 200-300 lira masraf ediliyor. Bu daireye yine mutfak ve banyodoa kullanılan 24 adet tüp dâhil edildiğinde ısınma ve tüp gideri 9 bin 80 liraya ulaşıyor.

Merkezî doğalgaz 3.450

40 daireli, doğalgazlı merkezi ısıtma yapan bir apartmana ocak ayında 15 bin lira fatura geldi. 40’a bölündü, bedel 375 lira çıktı. Havalar soğuyup fatura 600 liraya çıktığında, 5 ay maksimum 600 lira doğalgaz bedeli ödeyen benzer bir apartmandaki kullanıcı, 2 ay 100 lira, 5 ay da aylık 50 lira fatura ödüyor. Yıllık gideri 3.450 lira.

Doğalgaz kombi 3.400

Daire büyüklüğü ve ısınma şartlarına göre, beş ay boyunca 600 lira fatura gelen bir daire düşünelim. Bu dairenin beş aylık doğalgazı 3 bin lira. 2 ay 100’er lira, kalan beş ay için 40’ar liralık fatura ödendiğini düşündüğümüzde yıllık doğalgaz bedeli 3.400 lira olarak gerçekleşiyor. Mutfak ve banyoda da doğalgaz kullanıldığından, mazot ve kömür kullananların yılda harcadığı 24 adet tüp bedelini ödemiyor.

Petekleri de kombiyi de kapatmayın

Birçok kullanıcı, kullanmadığı odadaki peteği kapatarak tasarruf sağladığını sanıyor ama yanılıyor. Bunun yerine kombiyi bir derece kısmak çok daha fazla tasarrufa sebep oluyor. İşte uzmanından yüzde 60’a varan tasarrufu mümkün kılan uygulamalar:

¥ Odanızı 23-24 derece arasında ısıtmak en doğru uygulama.

¥ Evden ayrılırken asla kombiyi kapatmayın, akşam geldiğinizde bütün evi ısıtmak için daha fazla enerji harcayacaksınız.

¥ Mantolama yapılmış konut, diğerine göre en az yüzde 30-40 tasarruf sağlayacaktır.

¥ Pencereniz çift cam, kenar lastikleri yenilenmişse ısı kaybı önlenecektir.

¥ Isıyı her 1 derece artırmak, ısınmada yüzde 6’lık maliyete sebep olur. Yani, 22 derecede tutacağınız bir odayı 25 dereceye çıkarırsanız yüzde 12 fazla fatura ödersiniz.

¥ Peteklerin önünü kapatmayın ki ısı odaya eşit olarak dağılsın.

¥ Oda büyüklüğüne göre petek kullanmak da doğru bir yöntemdir.

¥ Evde tişörtle değil, kışlık kazak ya da hırkayla dolaşın, kombinizi 2 derece kısın.

¥ Kombi bakımını yaptırın. Aksi hâlde çok yakıp az ısınırsınız.