Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Son dönemde gıda ürünlerinde şikâyetlerin artması üzerine, yıl sonuna kadar 1,3 milyon resmî kontrol yapılacağı öğrenildi. Resmî kontroller, etkin ve yeterli olacak şekilde risk esasına göre planlanacak. Denetimlerin artırılmasıyla birlikte, ihtiyaç duyulan analiz hizmetlerinin sağlanması için bölgesel güçlü laboratuvarlar kurulacak. Ayrıca bakanlık, tüketime sunulan hayvansal ürünlerde ilaç kalıntısının tespiti içinse alınan numune oranını yüzde 97’ye yükseltecek. Saha çalışmalarının yanı sıra gıda kontrol laboratuvarlarında, kapasitenin ve analiz güvenirliğinin artması konusunda adımlar atılacak. Üretimde kullanılan ve insan sağlığına zararlı kimyasal kalıntıların belirlenen standartlarda olması için yeni projeler devreye sokulacak. Bu kapsamda etkin sonuçların alınabilmesi için kayıt ve takip sistemi, Gıda Kontrol Sistemine entegre edilecek.

130 BİN KİŞİYE EĞİTİM

Yine, üretimden tüketime kadar gıda, yem, bitki ve hayvan sağlığına yönelik tedbirler alınacak. Gıda güvenliğine ilişkin doğru ve güncel bilgiler sunulması için uygulamalar geliştirilecek. Bunun için yıl sonuna kadar 130 bin kişi eğitilecek. Diğer yandan, gıda güvenliğine ilişkin güncel bilgiler artık daha sık kamuoyuyla paylaşılacak.