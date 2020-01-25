Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GAMAK Motor’un Türkiye’de elektrik motoru üreten önemli tesislerden olduğuna dikkat çeken Bakan Varank “Buradaki elektrik motorlarının yerlilik oranları yüzde 70-90 arasında değişiyor ve bu tesiste son teknoloji olarak üretilebiliyor. Elektrik motorları, sanayinin tamamında kullanılan temel bileşenlerden bir tanesi. Makine teçhizatlarının içinde, diğer sanayi ürünlerinin tamamının içinde var. Böyle bir tesisin ülkemizde yerli üretim yapması bizi mutlu ediyor” dedi. GAMAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Altındağ da “Jeneratör tarafına da geçtik. Bundan sonra daha çok yatırım yapmayı planlıyoruz. İnşallah daha yüksek kapasiteli ve verimli motorlar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.