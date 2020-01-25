Kadınların hem işlerinde hem de kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmada oldukça hassas olduklarını vurgulayan KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt “işlerini çocukları gibi sahipleniyorlar. Bazı büyük firmalarımız, kadın girişimcilere bayilik vermek suretiyle KOSGEB ile iş birliği yapmak istiyor. Önümüzdeki dönemde girişimci kadın ve engellilerin yeni iş imkanları bulmaları için önemli adımlar atacağız” diye konuştu. Uzkurt, toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için sundukları eğitimleri de e-Akademi Sistemi’yle sanal ortama taşıyarak herkes için ulaşılabilir hâle getirdiklerini bildirdi.
Girişimci kadına 1 milyar TL
25.01.2020 - 04:23 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 04:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye, toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin lira destek sağladı.
Etiketler : kosgeb,girişimci kadın,
677215 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/677215.aspx
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