Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadınların hem işlerinde hem de kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmada oldukça hassas olduklarını vurgulayan KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt “işlerini çocukları gibi sahipleniyorlar. Bazı büyük firmalarımız, kadın girişimcilere bayilik vermek suretiyle KOSGEB ile iş birliği yapmak istiyor. Önümüzdeki dönemde girişimci kadın ve engellilerin yeni iş imkanları bulmaları için önemli adımlar atacağız” diye konuştu. Uzkurt, toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için sundukları eğitimleri de e-Akademi Sistemi’yle sanal ortama taşıyarak herkes için ulaşılabilir hâle getirdiklerini bildirdi.