Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gece benzine 23 kuruş, motorine 21 kuruşluk indirim yapıldı. Ardından motorin 13 kuruş, benzin 10 kuruş daha ucuzladı. Böylece motorinde pompa fiyatlarına 34 kuruş, benzinde ise 33 kuruş indirim yapıldı. Motorinin litresi İstanbul’da 6,22 liraya, benzinin litresi ise 6,72 liraya düştü. Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ülkede can kaybının 106’ya çıkması ve ABD’de daha fazla kişide koronavirüs vakasına rastlanması, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi ülkesinde zayıf talep riskini artırdı. Petrol fiyatları, son dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varili 58 dolara kadar düştü.