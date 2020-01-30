Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ’daki depremin ardından riskli yapı tespitleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları gündeme geldi. Yıkım tehlikesi bulunan riskli yapıların tespiti, yıktırılması ve yeniden yapılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2012’de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ülke genelinde yapılan riskli yapı belirleme çalışmaları kapsamında 2012’den bugüne kadar tespit edilen 197 bin 20 riskli yapıdan 165 bin 556’i yıkıldı. En çok riskli yapının tespit edildiği iller arasında 68.001 ile İstanbul başı çekti. İstanbul’u sırasıyla 18.764 ile İzmir, 18.203 ile Ankara, 10.294 ile Antalya, 6.343 ile Konya takip etti. 27 Ocak itibarıyla riskli yapı tespiti yapmak için Bakanlığın lisanslandırdığı 1.058 kurumdan 495’i aktif olarak faaliyetine devam ediyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Tespit yaptırmak isteyen malik tarafından, e-Devlet üzerinden risk tespiti talebi oluşturulması ve lisanslı kuruluşlardan birininin seçilmesi gerekiyor. Ardından kuruluşça risk tespiti yaptırılacak yapıya ilişkin teknik incelemeler yapılarak elektronik yazılım sistemi üzerinden hazırlanan “riskli yapı tespit raporları” valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) inceleniyor. Lisanslı kuruluşça tamamlanması gereken herhangi bir eksiklik yoksa riskli yapı tespiti uygun bulunuyor ve tapu kütüğüne riskli yapı şerhi düşülmesi için ilgili bildiriliyor. Riskli yapı tespitine ilişkin tapu müdürlüğünce yapılacak tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde maliklerce itiraz edilmemesi hâlinde, 60 günden az olmamak üzere süre verilerek tahliye ve yıkım sağlanıyor.