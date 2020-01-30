Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılında Kapadokya bölgesini 275 bin Çinli turist ziyaret ederken turizmciler 2020 yılında ise bu rakamda virüs tehdidinin devam etmesi hâlinde ciddi anlamda düşüş bekliyor. TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, korona virüsünün ardından bölgeyi ziyarete gelecek Çinli turistlerin rezervasyon iptallerinin olduğunu söyledi. Aldemir “Şu an için ciddi anlamda Sağlık Bakanlığının önlemlerini aldığını biliyoruz. İnşallah bir an önce kapanır ve turizmimizi etkilemez diye düşünüyoruz. Bölgemizde şu anda tedirginlikler var. İptallerimiz ciddi anlamda olmasa da var” şeklinde konuştu.