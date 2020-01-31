Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünyada tedirginliğe yol açarken, günlük hayatta da bunun yansımaları izleniyor. Türkiye’de bir tehdit olmamasına rağmen tedbirli olmak isteyen vatandaşlar, maskelere hücum etti. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde vatandaşlar, işlerine gidip gelirken maske kullanmaya başladı. Bu durum, maskeye olan talebi artırdı. Satışlar yükselince, fırsatçılar burada da devreye girdi ve maske fiyatları iki kat arttı. İstanbul Havalimanı’ndaki eczanelerde de maske satışı net gözlemleniyor. Başta ülkelerine dönen Çinliler olmak üzere birçok yolcu, koruyucu maskelerden çokça alıyor. Eczacı Nurcan Erkul, koruyucu maske satışlarında ciddi artış olduğunu belirterek “Vatandaşlar eskiden iki-üç maske alırken şu anda kutu kutu almaya başladı. Toptan isteyenler var. Şu anda maske bulmakta zorlanıyoruz. 100 maske bizi bir ay idare ederken şu anda koli koli almaya başladık. İki-üç bin adedin bir günde bittiği oluyor. Yoğun satış üzerine maske fiyatları da iki katına çıktı” dedi. Bu arada uzmanlar; her maskenin virüsten korumadığını, özel nitelikli olanların ise hastalıklara kalkan olduğunu vurguluyor.