Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turhan “15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrasya ve Marmaray tünelleri gibi ‘dev projeler’ depremin yanı sıra şiddetli rüzgârlara karşı da dayanıklı. İki tüp geçitte, sismik hareketleri algılayan izleme sistemlerinin yanı sıra Kandilli Erken Uyarı Sistemi ile bağlantılı Kontrol Sistemi inşa edildi. Deprem yükleri, tsunami etkileri ve sıvılaşma düşünülerek, en son uluslararası standartlara göre tasarlandılar” dedi. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin de, yaklaşık 2 bin 500 yılda bir meydana gelebilecek “çok büyük” şiddetli depremde dahi ayakta kalacak şekilde tasarlandığına işaret eden Bakan Turhan “Köprülerin sismik zarar analizi çalışmaları yapıldı. Etkilerin azaltılması için özel tedbirler gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı. Bakan Turhan, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile ilgili de şunları söyledi: İki köprünün de büyük depremlere dayanıklı olacak şekilde mesnet oturma tabanın genişletilmesi, düşmeyi önleyici kablo montajı, takviye işleri yapıldı.