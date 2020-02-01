Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’den gelen haberlere göre kilit önemdeki tüm imalat bölgeleri tatili uzattı. Bu bölgelerin arasında teknoloji şehri Shenzhen’e ev sahipliği yapan Guangdong da bulunuyor. Diğer bir bölge ise Çin’in en büyük limanına sahip olan Şanghay. Tesla’nın Çin’de yeni kurduğu tesis de burada bulunuyor. Nike ayakkabılarının üretildiği Jiangsu ve iPhone üreticisi FoxConn’un büyük bir fabrikasının bulunduğu Henan da tatilin uzatıldığını açıkladı. Tatili uzatan 14 bölge, Çin’in 2019 Aralık ihracatının yüzde 78’ini gerçekleştirmişti. Aynı bölgeler bakır üretiminin yüzde 90’ını, çelik üretiminin yüzde 60’ını, ham petrolün yüzde 65’ini ve kömür üretiminin yüzde 40’ını karşılıyor. Çin’de imalat sanayinin yavaşlamasıyla birlikte bu ülkeden ithal edilen ürünlerin karaborsaya düşmesinden endişe ediliyor.