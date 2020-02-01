Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Elâzığ ve Malatya’da bazı fırsatçıların kira fiyatlarını 600 liradan 2 bin liraya kadar yükseltmesinin tartışmaları sürüyor. Önceki gün Elâzığ Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuya müdahil olurken kira fiyatlarında artışın önüne geçmek için yeni tedbirler alınıyor. Edinilen bilgilere göre depremin yaşandığı mahallelerde yetkililerce kira belirleme komisyonu kurulacak.

KİRALARI BELİRLEYECEK

Komisyon, deprem öncesindeki ve sonrasındaki kira fiyatlarını karşılaştırarak masaya yatıracak. Eğer belirlenen fiyatın üzerinde kira istenirse emlakçılar o evleri ilana çıkarmayarak kiraların düşmesini sağlayacak. Buna ek olarak depremzedelerden, ağır hasar belgesini göstermeleri durumunda kira komisyonu alınmayacak.

Bölgede yaşanan kira sorununu gazetemize değerlendiren Malatya Emlak Komisyoncuları Odası Başkan Ali Özgül “Kiralar konusunda şikâyetlerin artması üzerine Vali’miz Aydın Baruş ile bir toplantı yaptık. Mağdur olan vatandaşın sıkıntılarının nasıl giderileceği konusunda görüşlerimizi aktardık. Süreci değerlendirdiğimizde, emlakçıların herhangi bir müdahalesinin olmadığı sonucuna ulaştık. Çünkü ev sahibi, dairesini kaç liradan verileceğini kendisi belirliyor. Emlakçı da o fiyattan kiralamaya çalışıyor. Söylenenlere göre sadece Malatya’da beş binden fazla kişi daire arıyor” dedi.

YÜKSEK KİRA İSTENİYOR

Depremden önce kira fiyatlarının 600-1.600 lira arasında değiştiğini belirten Özgül “Ekiplerimizin sahada incelemeleri sonrasında kiraların anormal şekilde arttığını gördük. 600 lira değeri olan dairesini yüksek bedelle kiralamak isteyenler var. Esas problem buradan kaynaklanıyor” diye konuştu.

BİR HAFTALIK KAPAMA CEZASI

Fırsatçılarla iş birliği yapan emlakçıları meslekten menetme gibi yetkilerinin olmadığını kaydeden Özgül şunları söyledi: O emlakçıları 5.362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu’na göre sadece disiplin kuruluna sevk edebiliriz. Burada alınan karar, birlik disiplin kuruluna gönderilir ve orada neticelendirilir. İlk etapta uyarı cezası verilir. Emlakçı suçunu tekrarlarsa bu defa bir haftalık kapatma cezasına çarptırılır. Ayrıca evinin değerinden fazla kira isteyen ev sahipleri için de hukuki işlem yapılmalı.

“KİRAYI ARTIRDIM!”

Öte yandan, depremi fırsatı bilip mevcut kirasını artıranların olduğu da söyleniyor. Evini düşük fiyattan kiralayan ev sahiplerinin, kiracıları arayarak ‘Fiyatı artırdım. Eğer kabul etmiyorsanız evi boşaltın’ dedikleri iddia ediliyor.