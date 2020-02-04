Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 1,35 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 12,15’e yükseldi. Önceki ay yıllık enflasyon, yüzde 11,84 düzeyindeydi. Ürün bazındaki fiyat hareketlerinde, mevsimsellik etkisi dikkat çekti. Buna göre yazlık sebze olan patlıcan yüzde 81 ile fiyatı en çok artan ürün oldu. Onu yüzde 36 ile domates, yüzde 31 ile mandalina, yüzde 24 ile salatalık, yüzde 22 ile ulaşım hizmeti ücreti izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14 ile çocuk kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 13’lük düşüşlerle kadın gömleği, kadın elbisesi, kadın hırkası ve kadın kabanı takip etti. Bu arada ocakta Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,84 oldu.



FAİZLER ÖLÇÜLÜ DÜŞER

Enflasyonun kademeli gerileyerek yılı yüzde 10-11 aralığında bitirmesinin muhtemel olduğunu belirten analistler; son beş toplantısında 1275 baz puan düşüşle politika faizini yüzde 11,25 seviyesine kadar çeken Merkez Bankasının, indirimleri yüzde 10-10,5 bandına kadar devam ettirebileceğini öngörüyor.