Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Platformda ilk etapta 400 otelin yer alacağını belirten Old City Otelciler Platformu Başkanı Tarkan Akyüz, önümüzdeki dönemde bu sayının bine kadar yükselmesini beklediklerini ifade etti. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Aydın Karacabay da bu platformla çok büyük bir temsil gücüne kavuşacaklarını ve en büyük hedeflerinden birinin “booking.com” ve “expedia” gibi rezervasyon sitelerine ödedikleri komisyonları düşürüp, oda fiyatlarını yükseltmek olduğunu kaydetti. Tarihî yarımada bölgesinde yaklaşık 1.500 otel ve konaklama tesisi bulunuyor. Platform, fenomenleri bölgeye davet edip tarihî yarımadadaki turizm potansiyelini daha güçlü bir şekilde ortaya çıkarmayı hedefliyor.