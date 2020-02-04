Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tehdidiyle borsa yüzde 9’un üzerinde geriledi. İki bin 600’den fazla hisse, günlük düşüş limiti olan yüzde 10 değer kaybetti. Satış dalgası emtialara da sıçradı. Üretimin ve talebin azalacağı endişesi ile demir cevheri yüzde 8 değer kaybetti. Petrol ve palmiye başta olmak üzere enerji ve tarımsal emtialarda da büyük kayıplar yaşandı. Çin’in en aktif işlem gören kağıdı olan 10 yıl vadeli devlet tahvili, 2014’ten beri en güçlü kaybını yaşadı. Yuan dolar karşısında yüzde 1’den fazla düşerek 7 seviyesini geçti. Koronavirüsün Çin’de reel piyasaları vurması sebebiyle, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin petrol talebi günlük üç milyon varil civarında düşüş kaydetti. Söz konusu miktar, Çin’in toplam tüketiminin yüzde 20’sine denk geliyor. Çin hükûmeti ve ekonomi yönetimi, likidite tedbirleri alarak piyasaları sakinleştirmeye çalışıyor.