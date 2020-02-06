Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU - İnternet üzerinden silah satışı yapana 50 bin lira ceza verilecek. Sportif amaçlı av tüfekleri, bıçakları, yivsiz olarak nitelendirilen pompalı tüfeklerin internet üzerinden satışına, reklamının yapılmasına ve pazarlanmasına, bu konuda televizyonlar aracılığı ile reklam yapılmasına yasak geliyor. Bu yasağa uymayanlar için 50 bin lira para cezası uygulanması öngörülüyor.



Gurbetçiler de Bireysel Emeklilik Sisteminden yararlanabilecek

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’den aldıkları emekli maaşları ile ilgili yeni düzenleme yapılıyor. Mevcut uygulamada, Türkiye’den emekli maaşı alan gurbetçiler, yurt dışında kısmi zamanlı da olsa bir işte çalışmaya başlarsa, Türkiye’deki emekli maaşları kesiliyor. Yeni yapılan düzenleme ile artık maaşlar kesintiye uğramayacak. Ayrıca, gurbetçilerden gelen talep doğrultusunda, BES’e döviz üzerinden katılım sağlanabilecek. BES ödemeleri döviz üzerinden yapılabilecek.



Yurt dışında boşananlara Türkiye’de kolaylık sağlanacak

Yurt dışındaki boşanmaların Türkiye’de tescil edilmesi için gerekli bürokratik süreçler kısaltılıyor. Mevcut düzenlemeye göre boşanmanın Türkiye’de tescili için eşlerin her ikisinin birden başvuru yapması gerekiyor. Yapılacak değişiklikle, taraflardan birinin başvurusu tescil için yeterli sayılacak.



İşverene 2020 için 75 lira asgari ücret desteği geliyor

2020 yılı için işverene verileceği açıklanan 75 liralık devlet desteği için yasal düzenleme yapılacak. Torba teklifte, bu desteğin 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.



Yatırım tahsisleri

Turizm yatırımı amaçlı yapılan tahsislerin, amacı dışında kullanılmasının önüne geçilecek. Ayrıca askerî alanlar ve turizm için ayrılmış alanlarda yapılacak maden aramaları için ilgili bakanlıkların görüşü alınacak. Turizm yatırım tahsisleri konusunda yerine getirilmeyen yükümlülükler için ortaya çıkan dava süreçleri kısaltılacak. Bu kapsamda, turizm yatırımı için tahsis edilen alan üzerindeki yapıların hazineye devri konusundaki davalar basit yargılama usulü kapsamı içine alınacak. Söz konusu davaların sonuçlandırılması için süre sınırı getirilecek.



Pansiyonlar ve turizm işletmelerinin izin-ruhsat işlemleri bakanlığa geçiyor

Türkiye’de yatak kapasitesi 500 bin civarında olan ve belediyeler ile il özel idarelerinin verdiği ruhsatlara tabi olarak çalışan turizm işletmelerinin denetimi ve ruhsat işlemleri Turizm Bakanlığına devrediliyor. Bundan sonra pansiyonlar dâhil, tüm turizm işletmelerinin izin-ruhsat işlemleri bakanlığın yetkisine geçiyor.



Muhtarlar devre dışı

İş yerlerinin, yeni işe aldıkları çalışanlarını muhtarlar aracılığı ile İçişleri Bakanlığına bildirmesi uygulaması değiştiriliyor. Bu kapsamda, muhtarlar devreden çıkarılıyor. İşverenlere e-Devlet üzerinden, bu bildirimleri direkt olarak İçişleri Bakanlığına yapması öngörülüyor.