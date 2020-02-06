Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Depremde yaşanan kayıplarda kötü yapılaşmaya imza atan inşaatçılar, riskli binaların yenilenmesine engel olan arsa sahipleri ve haksız rekabete sebep olan müteahhitlerin vebali bulunuyor” diyen Durbakayım, ölümlere ve yaralanmalara sebep olan kötü yapıları inşa eden ve inşa ettirenlere, insan hayatına bilerek kast edenlere verilen ceza ile aynı derecede ceza verilmesi gerektiğini vurguladı. Kentsel dönüşüm projelerine engel olanlara da ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini kaydeden Durbakayım “Kentsel dönüşümü kâr amaçlı rekabete sürükleyen ve kat sahiplerine, yerine getirilmesi mümkün olmayan taahhütlerde bulunan müteahhitlere ve diğer kat maliklerinin can güvenliğini riske atarak kişisel çıkar peşinde olan birkaç hak sahibine dur diyecek ek düzenlemelere ihtiyaç var” diye konuştu. Durbakayım, daha önce yaptığı binaları riskli raporu alanlar için kayıt düşülmesi gerektiğini belirterek “Diğer taraftan kat mülkiyeti kanununun ardına sığınan bireyler ise birkaç metrekare uğruna dönüşüm projelerini kilitleyerek yüzlerce hak sahibini tabut binalarda yaşamaya mahkûm edebiliyor” dedi. Durbakayım, yaklaşık beş-altı sene önce kentsel dönüşüm projelerinde yapılan tutarsız sözleşmelerin sektördeki durgunlukla birlikte ortaya çok sayıda mağdur çıkardığını kaydetti. Konut kredisinde faiz oranlarının yüzde 0,79’a indirilerek inşaatçılara ışık tutulduğunu dile getiren Durbakayım, yeni dönemde hasılat paylaşımı ve kat karşılığı proje yapım devrinin kapanacağını, kâr-zarar ortaklığı sistemiyle hareket edileceğini söyledi. Durbakayım, 2020’de 1,4 milyon adet konut satışı beklendiğini de ifade etti.