Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ‘enerjide tam bağımsızlık’ hedefi kapsamında yeni bir çalışma başlatıyor. Dört sismik arama ve sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramalarında yeni bir dönemin kapısını aralayan Türkiye, şimdi de petrol arama ve üretim süreçlerinde kullanılan teknolojinin yerlileştirilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda petrol arama ve üretim süreçlerinde kullanılan teknolojinin yerlileştirilmesi ve ihtiyaçların yerli tedarikçilerden karşılanması amacıyla Türkiye Petrol Endüstrilerinde Millî Teknolojiler Çalıştayı (PEMT) düzenlenecek. Çalıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımı ve Türkiye Petrollerinin (TPAO) ev sahipliğinde “Biz, bize yeteriz” sloganıyla 10 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir tarafından ve birçok farklı sektörden iş insanlarının katılacağı PEMT ile petrol endüstrisinde yerli teknoloji kullanılması adına önemli bir adım daha atılacak. Çalıştay kapsamında yapılması planlanan işbirlikleri ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’a da yerli teknoloji tedariği sağlanması hedefleniyor.



BEŞ SONDAJ KUYUSU TAMAMLANDI

Petrol aramada geçen yıl son 30 yılın en yoğun faaliyetlerini gerçekleştiren Türkiye, 2019’da 121 kuyuda 34 kule ile kara sondajı yaparken, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle de 5 derin deniz sondajının başarıyla tamamladı. Türkiye’nin millî petrol arama ve üretim şirketi TPAO 2019’da günlük 50 bin varil petrol üretim hedefini aşarak son 20 yılın yurt içi üretim rekorunu kırdı. Yurt içi ve yurt dışı toplam petrol üretiminde ise TPAO tarihinin en yüksek günlük üretimini 150 bin varil ile aştı.

Akdeniz’deki sondaj ve arama çalışmalarında da etkinliğini gün geçtikçe artıran Türkiye, şimdiye kadar 5 sondaj kuyusu açtı. 2020 içerisinde de 5 yeni derin deniz sondajı daha yapacağını duyurdu. Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik arama gemileri de arama faaliyetlerini Akdeniz’de sürdürüyor.