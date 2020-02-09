Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye son yıllarda hareketli dönemlerden geçerken, vatandaşların tasarruf eğilimleri de artış göstermeye başladı. Ülkede tasarruf mevduatları geçen yıl, 2018’e göre yüzde 25,4 artarak 1 trilyon 446,4 milyar liraya yükseldi. Kişi başı tasarruf miktarı 17 bin 394 lira oldu. Türkiye’de kişi başına gerçekleştirilen tasarruf miktarının 2018’de 14 bin 70 lira olduğu dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte vatandaşın kenara ayırdığı tutarın ortalama 3 bin 324 lira arttığı görüldü.

İSTANBUL FARK ATTI

TÜİK ve BDDK verilerine göre; İstanbul’da geçen yıl vatandaşın 39 bin 611 lira kenara ayırdığı görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen kent oldu. Onun ardından 25 bin 560 lirayla Muğla, 25 bin 134 lirayla Ankara, 22 bin 712 lirayla İzmir, 19 bin 846 lirayla Antalya ve 17 bin 651 lirayla Tunceli geldi. Böylece altı kentte kişi başı tasarruf miktarı, Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

10 BİN TL’Yİ AŞANLAR

Ayrıca Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Trabzon, Kırklareli, Bursa, Zonguldak, Isparta, Nevşehir, Çanakkale, Mersin, Kırşehir, Adana, Aksaray, Kocaeli, Tekirdağ, Burdur, Bartın, Hatay, Erzincan, Karaman, Kayseri, Karabük, Bolu, Giresun, Rize, Manisa ve Sinop olmak üzere toplam 38 kentte kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı. Kişi başı tasarruf miktarı açısından geçen yıl son sırada ise 2 bin 283 lirayla Şırnak yer aldı. Şırnak’ın ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği kentler; 2 bin 370 lirayla Ağrı ve 2 bin 454 lirayla Muş oldu.

MUŞ’TA HIZLI ARTIŞ

Türkiye’nin 81 kentinin tamamında kişi başı tasarrufların artış kaydetmesi öne çıkan diğer unsur olurken; Muş, yüzde 51,2 yükselişle zirvede yer aldı. Bu arada toplam miktar açısından Türkiye’de en düşük mevduatın bulunduğu kentlerde başı, 441 milyon 684 bin lirayla Bayburt çekti. Bayburt’u 509 milyon 720 bin lirayla Ardahan, 592 milyon 215 bin lirayla Kilis, 701 milyon 725 bin lirayla Hakkâri takip etti.