Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Garanti BBVA, Deniz ve Gedik Yatırım strateji raporlarına göre, bu yıl enflasyon yüzde 8,5-9,5 arasına gerilerken, büyüme yüzde 3,5 ila 4,5 olacak, dolar/TL de yıl sonunda 6,40-6,50 düzeyinde seyredecek. Garanti BBVA raporunda, faizdeki düşüş nedeniyle BIST’e olan yatırımcı ilgisinin artacağı öngörülüyor. Türk hisse senedi piyasasını 2020’nin “en avantajlı varlık grubu” olarak değerlendiren Deniz Yatırım, BİST 100 için 12 aylık dönemde 145 bin seviyesini tahmin ederken Gedik Yatırım, endeksin 140 bin ve üzerine çıkabileceğini bildirildi.