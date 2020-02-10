Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonlarını yeniden düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Albayrak, bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerin olduğunu belirterek, "Merkez Bankası ve BDDK, buna standart getirdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, şöyle devam etti:

"Ticari müşteriler için ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için 20'den 16'ya indirildi. Ücret ve komisyonlardaki sınırlamalarla vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı."