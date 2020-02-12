Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin - Hükûmet, sosyal yardım programları kapsamında dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Gıdadan barınmaya, elektrikten sağlığa kadar birçok konuda yardım vatandaşa ulaştırılırken, destekler bu yıl artarak devam edecek. Geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi vatandaşa yaklaşık 315 milyar lira ödeyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik tüketim desteğinde bu yıl aile sayısını artıracak. Mart 2019’dan bu yana 2 milyon 65 bin ailenin yararlandığı yardımdan, bu yıl 2 milyon 168 bin ailenin faydalanması hedefleniyor.

Evde yaşayan kişi sayısına göre destek miktarı da değişti. Geçen yıl 40-80 lira arasında yapılan destek, bu yıl 53-156 lira arasında değişecek. Bu doğrultuda her ay, hanede yaşayan kişi sayısı 2 veya daha az olanlara 75 kilovatsaat için 53 lira; kişi sayısı 3 olanlara 100 kilovatsaat için 71 lira; kişi sayısı 4 olanlara 125 kilovatsaat için 88 lira ve kişi sayısı 5 ve üzeri olanlara 150 kilovatsaat için 156 lira ödeme yapılacak. Muhtaç ailelere verilen bu destek miktarı, elektriğe gelen zamlar doğrultusunda yeniden hesaplanacak.

Hanedeki kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2020 itibarıyla bu tutar 701 lira olacak. Dört kişilik ailede gelir, 2 bin 804 liranın altındaysa, bu haktan yararlanabilecek. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tekrar çalışma başlatarak, ihtiyaç sahibi olanların listesini güncelleyecek.



Ev bakım desteği bin 460 lira oldu

Muhtaç durumdaki vatandaşlara ve engellilere devlet tarafından yapılan yardımlar bu yıl zamlı ödenecek. Bu kapsamda geçen yıl bin 384 lira olarak ödenen evde bakım desteği bin 460 liraya, bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen miktar 2 bin 769 liradan 2 bin 921 liraya yükseldi. 65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık 637 liradan 672 liraya, kendi ihtiyacını karşılayabilen yüzde 40-69 oranında engelli yoksullara ödenen aylık desteği tutarı da 509 TL’den 537 TL’ye çıktı.