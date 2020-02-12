Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL - Türk havacılık sektörü koronavirüs paniğini kısa sürede atlattı. Havalimanlarında gerekli tedbirler alınırken, bilet iptalleri olmayınca hava yolu şirketleri rahat bir nefes aldı. Türkiye’nin en büyük dijital bilet platformu Enuygun.com’un CEO’su Çağlar Erol, Türkiye’nin 2020 yılına iyi başladığını belirterek “Hava yolu şirketlerinin farklı uçuş seçeneklerini karşılaştırarak, kullanıcılarımızın en uygun uçak biletini bulmalarını ve satın almalarını sağlıyoruz. Bugün Türkiye’de her 100 yurt içi uçak biletinin yaklaşık 10’u Enuygun.com üzerinden satın alınıyor. Son üç yıl içerisinde 15 milyondan fazla yolcu, uçak biletini Enuygun.com’dan aldı. Ülkemizde uçak bileti satışındaki güçlü konumuz sayesinde otobüs bileti ve otel rezervasyonları için de tercih ediliyoruz. 2020 yılına iyi başladık. Şunu söyleyebilirim ki koronavirüs sebebiyle herhangi bir bilet iptali olmadı” dedi. Geçtiğimiz yıl otel rezervasyon hizmeti vermeye başladıklarını, rezervasyonların gelmeye başladığını ifade eden Erol “Turizm geliri, geçen yıl yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolara çıktı. Turist sayısı ise yüzde 13,7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişiye ulaştı. Turizm sektöründe son 2-3 yıldır artan bir ivme var. Bu yılki hedeflerin rahatlıkla tutacağına inanıyorum. Virüs salgını turizm sektörünü de olumsuz etkilemedi” diye konuşu.



HEDEF DÜNYADA İLK BEŞ

Erol, gelecek hedefleri ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: Bugün 17 milyondan fazla aylık ziyaretçimiz ve 6 milyonun üzerinde mobil uygulama indirilme sayımızla Türkiye’de dijital seyahatin lideriyiz. Yıl sonuna kadar uçak bileti tarafında 7,5 milyon adetin üzerinde bir satış bekliyoruz. Otel ve otobüs kategorilerinde önceki yıla göre 10 kat büyüme hedefliyoruz. Türkiye pazarının verdiği tecrübeyle seyahat sektöründeki farklı alanlara da girerek 2028 yılında dünyanın en büyük 5 seyahat sitesinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Wingie markamızla Avrupa, ABD, Birleşik Arap Emîrliklerinde hizmet veriyoruz. 2020 yılı içinde Kanada, Avusturya, Yeni Zelanda ve Avusturalya’da faaliyete başlayacağız. Kısa vadede ise uçak bileti, otobüs bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama ve yeni seyahat hizmetleriyle birlikte ‘Seyahat Süper Uygulaması’ olmayı hedefliyoruz.