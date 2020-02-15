Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de koronavirüs salgını sebebiyle piyasalarda risk algısı yüksek seyretmeye devam ediyor. Hastalığın tedavisine ilişkin herhangi bir gelişmenin kaydedilememiş olması tedirginliği artırıyor ve ‘ons’ta düşüşü engelliyor. İçeride ise Suriye’ye ilişkin jeopolitik riskler, piyasa üzerinde belirleyici oluyor. Kapalıçarşı’da işlem gören altının gram fiyatı, dünkü işlemlerde rekor seviyesine ulaştı. Bu arada dolar da 6,06’nın üzerini gördü. Borsa ise 120 binin üzerinde yatay seyretti. Analistler, risk algısının yükselmesi hâlinde gram altında 315-320 TL seviyesinin görülebileceğini, alım için ise 290-300 TL bandının uygun olabileceğini belirtiyor.