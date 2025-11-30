İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi tarafından açılan 'akaryakıt istasyonu' davalık oldu. Yakın çevrede faaliyet gösteren bir akaryakıt şirketi, 'hizmet alanı' olarak görülen parkın içine akaryakıt istasyonu açmanın yasal ve güvenli olmadığı belirterek 'ruhsat iptali' ve 'faaliyet durdurma' talebiyle İzmir İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde CHP’li belediye tarafından başlatılan “Kadın ve Yeşil İstasyon” projesi hukuki sürece konu oldu.

Yıllar boyunca özel firmalara kiralanan ve son bir yıldır kullanılmayan alan, Belediye Başkanı Helil Kınay’ın girişimiyle yeniden düzenlenerek belediye iştiraki KARBEL AŞ tarafından hizmete açılmıştı. Ancak parkın içinde yer alan akaryakıt istasyonu, konumu ve işletme biçimi nedeniyle tartışmalara neden oldu.

RUHSAT İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Sabah'ın haberine göre; yakın çevrede faaliyet gösteren bir akaryakıt şirketi, söz konusu istasyonun faaliyetinin durdurulması ve verilen işyeri ruhsatının iptali için İzmir İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruda, istasyonun daha önce de hukuka aykırı biçimde işletildiği, bölge halkının tepkileri üzerine bir süredir kapalı olduğu iddia edildi. Dilekçede, “Uğur Mumcu Parkı’nın yanı başındaki alanda bulunan akaryakıt istasyonu geçmişte de hukuka aykırı şekilde çalıştırılmış, gelen şikâyetler nedeniyle son yıllarda kapalı kalmıştır. Buna rağmen yeniden faaliyete açılmak istenmesi üzerine yaptığımız ruhsat iptali başvurusuna cevap verilmemiş, 30 gün içinde cevap gelmediği için zımni ret oluşmuştur” ifadelerine yer verildi.

MAHKEMENİN KARARI BEKLENİYOR

Şirket, alanın hukuki koşullar nedeniyle akaryakıt istasyonu olarak işletilmesinin mümkün olmadığını savunarak faaliyet durdurma talebini yineledi.

Mahkemenin başvuruyu önümüzdeki günlerde değerlendirmesi bekleniyor.

Editör:SİNEM ERYILMAZ

