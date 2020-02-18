Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank’ın 2020’de 50 milyar dolarlık bir hacimle ülke ihracatının yüzde 26,3’üne destek sağlamayı hedeflediğini söyledi. Bankanın en son Aralık 2019’da ihracat döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan faiz indirimi yaptığını hatırlatan Pekcan, Türk Eximbank’ın ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleriyle artırarak sürdürdüğünü, söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını bildirdi. Türk Eximbank’ın önümüzdeki dönem uluslararası piyasalardan gerçekleştirilecek uygun maliyetli ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun şartlarda ve daha yoğun bir biçimde kullanabilmesine imkân tanıyacak yeni bir faiz indirimine gittiğini anlatan Pekcan, şöyle konuştu: Bu kapsamda, kısa vadeli döviz kredilerinde 60 baz puana varan, reeskont döviz kredilerinde 90 baz puana varan, orta ve uzun vadeli döviz kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi yapıldı. Yeni indirimle birlikte faizler, kısa vadeli döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 1,80-2,00, reeskont döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 0,30-1,50, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise libor/euribor+yüzde 1,00-3,75 aralığına gerilemiş oldu.