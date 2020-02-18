Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje kapsamında oluşturulan Kooperatifçilik Otobüsü, Migros’un desteğiyle ilk etapta 12 şehre gidecek. İlerleyen dönemlerde bütün Türkiye’ye yayılacak Kooperatifçilik Otobüsü, ziyaret ettiği illerde bir hafta boyunca ilçelere ve köylere gidecek. Meyve-sebzede temin ettiği ürünlerin yüzde 60’ını doğrudan üretici ve kooperatiflerden alarak tüketiciye ulaştıran Migros, Kooperatifçilik Otobüsü ile bölgelerde yer alan kooperatif temsilcileriyle bir araya gelerek eğitimler verecek. Proje kapsamında kadın girişimcilere ilham kaynağı olacak bilgiler aktaracak olan Migros, gittiği şehirlerde istihdam kapılarını da aralayacak, gençlerden iş başvuruları toplayacak.