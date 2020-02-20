Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahip olduğu yüksek sürüş teknolojileri ve uzun mesafeli yolculuklara uygun yapısı ile dikkat çeken Yeni Tracer 700, sınıfındaki en iyi güç/ağırlık oranına sahip motosiklet olarak ön plana çıkıyor. 689 cc 2 silindirli CP2 motorun ilk Euro5 modelinden güç alan Yeni Tracer, ayrıca sport tourer konseptinde ayrı bir sayfa açmaya hazırlanıyor.



En agresif MT

İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen Hyper Naked segmentine ait ikonik MT-09, 2020 model MT-25 ile birlikte radikal ve agresif yeni görünümüne kavuşmuş durumda.. Gelişmiş yeni teknolojilerin sağladığı avantajlar ve daha yüksek teknik özellikler ile güçlenen MT-25, agresif yeni yüzü sayesinde gençlerin ilgi odağı olmayı başarıyor. Ayrıca sınıfını domine eden tek silindirli motorlara kıyasla daha fazla tork seviyesi sunan 2 silindirli motoru ile ciddi bir beğen topluyor.



Şaşırtan performans

Şehir içi ve şehir dışı sürüşlerde performans motorlarını aratmayacak güç değerleri ile dikkat çeken sınıfında lider sportif scooter Yamaha TMAX Tech MAX, fuarda boy gösterecek yeni modeller arasında. Önceki modellerine göre daha güçlü hızlanma değerleri sunan, 560 cc’lik motoru, yeni gövde tasarımı, motosiklet tarzı yol tutuşu ve kullanıcı dostu çalışma özellikleri ile dikkat çeken TMAX Tech MAX, elektrikli ayarlanabilir ön cam, hız sabitleyici, ısıtmalı elcikler ve sele, ayarlanabilir arka süspansiyon gibi konfor öğelerine de ev sahipliği yapıyor.



Birisi ÜÇteker mi dedi?

İlk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen Tricity 125’den sonra 2020’de yeni Tricity 300’ü piyasaya sunan Yamaha, trafik yoğunluğu, yüksek ulaşım maliyetleri, pahalı otoparklar ve birçok şehirde yeni gelen ek sürüş ücretlerine ciddi bir alternatif oluşturuyor. Bu yeni tasarımda çeviklik sunan hafif şasiye odaklanan Yamaha tasarımcıları, Tricity 300 ile iki veya üç tekerlekli araç tecrübesi olmayan veya çok az tecrübeli olan yeni nesil sürücülere hitap ediyor.