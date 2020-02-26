Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tehlikesinin büyümeye başladığı ocak ayında 280 TL civarında olan gram altın, önceki gün 335 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırmış, daha öncesinde de ons da yine son 7 yılın rekoruna 1.685 dolarla ulaşmıştı. Dün hızlı yükselişin ardından gerek kâr realizasyonu, gerekse dünya gündemindeki gündem yoğunluğunun azalmasıyla düşüş başladı ve bir önceki güne göre yüzde 2,5 geriledi. Gram altın 334 liradan 325 liraya düşerken, cumhuriyet 2 bin 170, çeyrek 530 liraya kadar geriledi.

Önceki gün 6,15 lirayı aşan dolar dün 6,08 liraya düşüp tekrar 6,12’lere çıktı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın dün Bursa Sanayi ve Ticaret Odasındaki konuşmasında tedbirlere dair verdiği mesajlar, bugün piyasalarda pozitif hava beklentilerini artırdı.