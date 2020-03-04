Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fabrikanın Gemlik ilçesinde yapılacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerli otomobilin hem ana sanayi hem de yan sanayi olarak Bursa ekonomisine güç katacağını söyledi. Fabrikanın yan sanayide de ciddi bir açılım sağlayacağını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti: “Mart 2018’de külliyede sayın Cumhurbaşkanımızla yaklaşık bir saat görüşme yaptım. Bu söz konusu yeri de ben söyledim. Askerî hara olarak kullanılan alanın ülke ekonomisi, şehir ekonomisi açısından rantabl kullanılmadığını ifade ettim. Orada yapılan işlemleri asla küçümsemiyorum onlar da çok önemli hizmetler ancak burayı ülke ekonomisine daha iyi kazandırabilir miyiz? Onu paylaştım. Bugün aldığımız kararın hem ülke ekonomisine hem kentimize hayırlı olmasını diliyorum.” Öte yanda 12 Mart tarihinde Bursa’da düzenlenecek toplantıda fabrika yatırımının bütün detayları kamuoyu ile paylaşılacak.

Otomotiv pazarı şubatta %89 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,44 büyüyerek 47 bin 122 oldu. ODD verilerine göre söz konusu dönemde otomobil satışlarında yüzde 98, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 62’lik artış görüldü. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın ilk 2 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89,55 artarak 74 bin 395 adet düzeyinde gerçekleşti.