Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk vatandaşı olmayan yolcuların beraberinde en fazla 5 kilogram ağırlığındaki standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine izin verildi. Bu kapsamda yurda getirilen altının Borsa İstanbul tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle Dahilde İşleme Rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin borsaya teslim şartı bulunmayıp, 3 iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından yazılı olarak bilgi verilmesi zorunlu olacak. Kararı değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Bu kararı uzun zamandır bekliyorduk, karar ile Türk mücevher sektörünün ihracatta ivme kazanacağı ortam hazır hale geldi. İnanıyoruz ki bu karar hem ihracata katkı sağlayacak hem de yanında 5 kg altınla gelen yolcular diğer sektörlerin de gelişmesine katkı yapacak. Bu kararı talep ederken Dubai’yi rakip olarak belirlemiştik. Yeni düzenleme ile güç kazandık. Düzenlemenin bir yıl sonra mücevher ihracatımıza milyar dolarlık katkı sağlayacağına, bu katkının da yıllar içinde artacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.