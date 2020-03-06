Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

ELAZIĞ

Elâzığ’ı 24 Ocak’ta vuran 6,8 büyüklüğündeki deprem, bina güvenliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Depremde birçok bina yıkılırken, yüzlercesi de hasar gördü. Rönesans Sağlık Yatırım’ın Kamu Özel İş Birliği modeliyle hayata geçirdiği ve yapımında 872 sismik deprem izolatörü kullanılan Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde ise deprem anı ve sonrasında hizmetler aksamadı, ameliyatlar deprem anında bile sürdü. Hastanedeki deprem izolatörleriyle ilgili bilgi veren Rönesans Holding Mühendislik Grup Başkanı Serdar Binzet “Hastaneyi tasarlarken amacımız, herhangi muhtemel bir deprem anında ve sonrasında hastanenin operasyonunda bir aksama yaşanmadan tüm faaliyetlerine devam edebilmesiydi. Bu sebeple Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesini 872 sismik izolatör ile inşa ettik. Bu hastanedeki izolatörlerin hareket kabiliyeti 48 cm iken yaşanan depremde hastanemiz 4-6 cm arasında hareket etti” dedi.

TANESİ 10 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Tüm şehir hastanelerinin Sağlık Bakanlığının yönergesine göre sismik izolatörle inşa edilmesi gerektiğini anlatan Binzet “Birinci ya da ikinci deprem bölgesinde bulunan ve 100 yatağın üstündeki tüm şehir hastaneleri sismik izolatörle inşa edilmek durumunda. Rönesans Holding olarak inşa ettiğimiz diğer şehir hastanelerinde de bu sistem kullanılıyor. Örneğin Adana Şehir Hastanesinde 1.512, Bursa Şehir Hastanesinde 859 sismik izolatör bulunuyor. İstanbul’da bu sene içinde açılacak Başakşehir Şehir Hastanesinde ise 2.040 sismik izolatör var. Böylece Başakşehir Şehir Hastanesi ‘Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası’ olacak” ifadelerini kullandı. Mevcut hastanelere sonradan izolatör konulabileceğini, bu alanda yerli firmaların da üretim yaptığını anlatan Binzet, bir sismik izolatörün maliyetinin yaklaşık 10 bin ila 100 bin dolar arasında değiştiğini kaydetti.

400 DEPREMZEDEYE KONTEYNER KENT

Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi İşletme Müdiresi Eda Erdoğan da deprem sonrası acil travma alanında 180 depremzedeye anında müdahale edildiğini, 275 depremzedenin acilde tedavi gördüğünü söyledi. Hastaneye deprem nedeniyle bin 700 civarında hastanın başvurduğunu ifade eden Erdoğan, bunların hepsinin taburcu edildiğini kaydetti. Erdoğan, sağlık durumları iyi olan ancak evsiz kalan başta sağlık çalışanları ve aileleri olmak üzere 400 depremzedeye hastane yanında Sağlık Kent Yaşam Alanı kurulduğunu ifade etti.

ÇOCUKLARA ÖMÜR BOYU BURS

Öte yandan Elâzığ’da gerçekleşen depremde anne veya babasını kaybeden çocukların hayat boyu sürecek tüm eğitim masrafları Rönesans Holding tarafından üstlenildi. Rönesans ayrıca bölgede ihtiyaç duyan yetişkinlere ve çocuklara yönelik psikolojik destek hizmeti de başlattı.