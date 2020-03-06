Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in kurumlara uçtan uca sektörel çözümler sunduğu şirketi Dijital İş Çözümleri, kuruluşunun birinci yılını geride bırakırken, bugüne kadar turizmden perakendeye, sağlıktan kamuya, enerjiden finansa kadar sektörlere özel çözümleriyle yüzlerce şirket için binden fazla farklı projeye imza attı. Bu projeler arasında Türkiye’nin sağlıkta dönüşümüne katkı için gerçekleştirdiği hastane projelerinin yanı sıra veri merkezi, güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri alanlarında yenilikçi çözümleri de yer aldı. Hem şirketlerin hem de kamu kurumlarının dijitalleşmesine öncülük eden firma 2020’de KOBİ’lere odaklanacak. Bu kapsamda dijitalleşmeye katkı sağlayan iş ortaklarıyla bir araya geldiklerini belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata “Toplantıya geleneksel Telekom hizmetleri sunan şirketlerin yanı sıra sistem entegratörleri ve veri merkezi, bulut, güvenlik, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi alanlarda uzmanlaşmış 130 şirketten 200’e yakın kişi katıldı. İş Ortaklığı Programı ile teknolojiye dokunan her iş alanında Turkcell gücüyle iş ortaklarının yanında olunması ve böylece el birliğiyle Türkiye’nin dijitalleşmesine katkı sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda iş uygulamalarından oluşan modüler eğitimlerin yanı sıra güvenlik, veri merkezi, bulut ve sektörler çözümler gibi alanlarda da eğitimler olacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan iş ortaklarına sertifikaları verilerek bu alandaki yetkinlikleri belgelenecek” dedi.

Veri merkezi yatırımlarıyla da firma ve kurumlara uçtan uca hizmetler sunduklarını belirten Özata “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı vizyonuyla 2016’dan bu yana öncülüğünü üstlendiği dünyanın en gelişmiş ve en güvenli yeni nesil veri merkezi çalışmalarına hızla devam ediyor. Turkcell 2016’da Gebze Veri Merkezi açılışının ardından geçen yıl İzmir Veri Merkezini hizmete sundu. Kasım ayının başında Ankara’da Türkiye’nin en büyük veri merkezinin açılışı yapıldı. Ankara veri merkezinde 12 bin metrekare beyaz alan ile toplamda 33 bin 500 metrekare beyaz alana ulaşıldı. Bu yıl Çorlu veri merkezinin tamamlanmasıyla birlikte bu alanda yapılan yatırım miktarı 2 milyar TL’yi aşmış olacak ve toplamda sekiz veri merkezi ile Turkcell müşterilerine hizmet verilecek. Turkcell veri merkezlerinin gücüyle Dijital İş Servisleri şirketi, uçtan uca sunduğu çözümlere nesnelerin internetini daha ekledi. Bu kapsamda hayata geçirdiği Turkcell IoT Platform ile şirketlerin, altyapı yatırım maliyeti olmadan cihaz ve makineleri bulut aracılığıyla uzaktan yönetebilmelerine imkân tanıyor. Turkcell IoT Platform, bağlantılı varlıkları şirketlerin faydası için izliyor, yönetiyor ve üretilen verileri ileri analitik yetenekleri ile aksiyona dönüştürüyor. Aynı zamanda servis olarak (IoT as a Service) sunulan platform, altyapı yatırımı yapmadan bulut üzerinden yönetilebilirken ‘Kullandığın kadar öde’ modeli ile de şirketlere kolaylık sunuyor” diye konuştu.