Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 2019’da kârı yüzde 8,1 azalan bankacılık sektörü, 2020’ye yıla hızlı başladı. Bankacılık sektörü ocakta, 2019’un aynı ayına kıyasla kârını yüzde 147,2 artırarak, 7 milyar 921 milyon liraya çıkardı. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık kâr rakamına ulaşan sektör, aynı zamanda tarihinin en iyi başlangıcını da yaptı. Bankaların yılın ilk ayında elde ettiği toplam faiz geliri yüzde 4,5 azalarak 33 milyar lira oldu. Toplam faiz gideri ise yüzde 38 azalarak 15,2 milyar lirayı buldu. Analistler, 2019’un ocak ayında ortalama mevduat faizlerinin yüzde 20’nin üzerinde, yeni yılda ise yüzde 10’un altında gerçekleştiğini, bu sebeple bankaların mevduatlara verdiği faiz tutarında ciddi azalma yaşandığını, böylece bilançoların yükseldiğini belirtti.