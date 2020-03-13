Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bakanlık, kira yardımından güçlendirmeye kadar pek çok konuda verdiği desteğin kapsamını genişletecek. Ayrıca geçtiğimiz yıl müteahhitle yapılan sözleşmelerde inşaatın bir yıl içinde başlamaması veya projenin altı ay durması durumunda, sözleşmenin tek taraflı feshedilme imkânı getirilmişti. Bakanlık, riskli alanların ve yapıların kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilmesi için başlattığı 1,5 yıllık kira desteğini bu yıl da sürdürecek. Riskli ve rezerv alanlarda ise yardım üç yıla çıkacak. Bu doğrultuda 900 milyon liralık kaynak ayrılırken, geçtiğimiz yıl kira yardımından yararlanan 106 bin aile sayısı bu yıl 120 bine yükseltilecek. İllere göre değişen 715 lira ila bin 150 lira arasındaki kira desteğinde herhangi bir artış olmayacak. Vatandaşın bu imkandan faydalanabilmesi için binasına ‘riskli’ raporu alması ve bölgesinde kentsel dönüşüm uygulanmasının olması gerekecek. Konutunu veya iş yerini kendi imkanıyla güçlendirmek isteyenlerin bankalardan çekeceği 50 bin lira ila 125 bin lira arasındaki kredileri faizsiz olacak. Güçlendirmeden yararlanacak hak sahibi sayısı 700’e çıkacak. 120 ay vadeyle verilen kredide ödenecek tutar ise 600 lira olacak.