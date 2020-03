Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını belirterek “Koronavirüs ile ilgili olarak çalışanlarımızın yeni teknolojilerle birlikte evden çalışıp (home office) işlerini yapması dahil her türlü senaryoya hazırlıklı olacak şekilde hazırız. Şu anda evden çalışmaya yönelik aldığımız bir karar yok ama bunun için her türlü hazırlığımız var” dedi. Günümüzde video konferans sistemi üzerinden yapılabilmesine imkân sağlayan teknolojilerin giderek yaygınlaştığını ifade eden Önal “Altyapı tarafında mevcuttaki sistemin üzerine gelebilecek yükleri, trafik artışlarını, yoğunlukları taşıyabilecek ve yönetebilecek her türlü donanıma sahibiz. Uzaktan eğitim konusunda ise politika belirleyiciler, okulların tatil edilmesi senaryolarına ilişkin bütün operatörlerle birlikte bizimle de iletişim halindeler. Bizden öneriler alıyorlar. Bu noktada bir takım senaryoları görüşüyoruz” diye konuştu. Koronavirüsün veri trafiğini de artıracağına dikkat çeken Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise “İnsanların eve girmesi bizim için pozitif bir şey. Çünkü 11,5 milyon evde varız. Bu, trafik artışını getirecek ve daha fazla Türk Telekom’un altyapısı kullanılacak” dedi.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE DEĞERLİ HİSSETTİRECEK

Türk Telekom, odağında tüketici ve çalışanlarının olduğu yeni bir dönemi başlattı. ‘Değerli Hissettirir’ sloganıyla yola çıkan Türk Telekom’un yeni dönemdeki reklam yüzü ise ünlü sanatçı Kenan İmirzalıoğlu oldu. 180 yıllık bir şirket olduklarını belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Yeni dönemimizi tanımlarken Türk Telekom’un her bir köşesine sinmiş, çalışanları dâhil tüm paydaşların paylaştığı ‘temel duyarlılık noktasını’ ifade edebilmeyi hedefledik. Ve sloganımızı ‘Değerli Hissettirir’ olarak belirledik. Türk Telekom’da çalışan herkes, Türk Telekom’dan hizmet alan her bir müşteri, Türk Telekom ile iş ortaklığı yapan her bir tedarikçi, paydaş kendisini artık daha değerli hissedecek” dedi. Önal, bu yeni dönemde 5,8 milyar lira yatırım yapacaklarını bildirdi.