Bakan Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar performansta etkili oldu. Piyasaları yakından takip ediyoruz."
Bakan Varank: Piyasaları yakından takip ediyoruz
13.03.2020 - 12:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Varank: "(Sanayi üretimi verileri) Ara malı ve dayanıksız tüketim mallarındaki artışlar performansta etkili oldu. Piyasaları yakından takip ediyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Varank,
687710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/687710.aspx
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