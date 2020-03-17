Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya borsalarında sert düşüşler devam etti. Asya borsalarında yüzde 2-4 arasında değişen kayıplar, Avrupa borsalarında yüzde 10’u geçti. ABD borsaları da yüzde 9’a yakın değer kaybetti. İçeride BIST 100 endeksi, yüzde 8’i geçen kayıpla 87 bin puanın altına sarktı. Dolar ise yabancıların TL’den çıkışının etkisiyle 6,40’ı buldu. Borsa İstanbul’da son yılların en düşük seviyesinin 85 bin bandı olduğunu hatırlatan piyasa oyuncuları, bu seviyelerin ana destek konumunda takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Analistler, borsaların mevcut durumu değil panikleyerek en kötüyü fiyatladığını belirtiyor. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınının küresel ekonomide hem arz hem de talep şoku oluşturduğunu ve borsalardaki durumun 2008 krizinden kötü olduğunu ifade eden analistler; acil tedbirler alınmaması durumunda şirket iflaslarının ve işten çıkarmaların yaşanabileceği, bir borç sarmalının ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.