Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm sektörü koronavirüsün etkilerini en aza indirmek için çalışmalara başladı. Özellikle yabancı turistlerin tatil paketlerini iptal etmesiyle oluşan boşluğu iç piyasadan karşılamayı hedefleyen sektör, yerli turiste cazip teklifler sunmaya hazırlanıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, son bir aydır seyahat iptalleri olduğunu belirterek, “Ocak ayının sonuna kadar neredeyse hiçbir şey yoktu. Rezervasyonlarımız son derece iyi gidiyordu. Türkiye, 2020 yılında yabancı ziyaretçi açısından yeni bir rekora gidiyordu ancak bir anda ortalık karıştı. Virüsün Avrupa’ya sıçraması, diğer ülkelerde vakaların görülmesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de açıklamasıyla yurt dışı rezervasyonları bıçak gibi kesildi, ardından iptaller geldi. Sektör şu anda kasım, aralık, ocak, şubat aylarında yapılan tüm ön rezervasyonlarını kaybediyor. İptaller geliyor, yeni rezervasyon hiç gelmiyor. Yurt dışından gelen yeni rezervasyon hiç yok. Türkiye’ye seyahate gelmek isteyen insanlara ‘rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, erteleyin, ileri bir tarihe öteleyin’ yönünde telkinlerde bulunuyoruz. Seyahatin iptali demek, sistemin tamamen çökmesi demek. Bizden vatandaş parasını istediği zaman, bizim de isteyeceğimiz yer belli. Paramızı nereye verdiysek oradan isteyeceğiz. Otele verdik, uçağa ve diğer servis hizmetlerine verdik. Acente, parayı alıp cebine koymuyor. O da ödemelerini yapıyor. Bu süreçte kimsenin gemisini tek başına kurtaramayacağı çok açık. Bu iş bitince çok ciddi bir dönem gelecek. Kartlar yeniden dağılacak, oyuncular değişecek” diye konuştu.

HER ŞEY DÂHİL MODELİ DEĞİŞEBİLİR

Bağlıkaya, Turizm İstişare Kurulu (TİK) ile koronavirüs salgını sonrasında sektörü canlandıracak adımlar atmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: İç turizme yönelik ‘tatilini iptal etme, ertele’ diyoruz. Yaz aylarında yerli turistin tatil yapabilmesi için mümkün olduğunca standart ve uygun tatil paket hazırlıklarımız var. Hava yollarının belli destinasyonlara ve otellerin ise belli bir kapasiteye kadar sabit fiyat uygulaması yapabileceğini, acentelerin de bunu paket hâline getirerek minimum giderleri kadar bir masraf üstüne ekleyerek satma konusunda bir çalışmamız var. Bununla ilgili görüşmeler yapıyoruz, önümüzdeki haftaya kadar tamamlayıp açıklamayı planlıyoruz. Sezon öncesi yeni tedbirler de almak gerekiyor. Açık büfe sisteminin nasıl devam edeceği belirsiz. Salgın devam ederse her şey dâhil model değiştirilebilir, aksi hâlde insanlar o ortamda olmak istemeyecektir.

GLOBAL ONLİNE SİTELERDEN, TATİL SATIN ALANLARIN ELİ YANDI

Bağlıkaya, bu süreçte global online internet sitelerinden, hiç tanımadıkları şirketlerden tatil satın alanların elinin yandığını belirterek “Vatandaş hiçbir servis alamadığı gibi paralarını da alamıyor. Kriz var, neredeler? Online şirketlerin hiçbiri şimdi ortada yok. Bir şey değişecek mi? Evet, değişecek. Biz insani bir iş yapıyoruz. Temas ağırlıklı bir iş yapıyoruz. Bu krizden sonra bu online şirketlere olan ilgi azalacak, insanlar muhatap bulabileceği bir acenteye başvuracak” diye konuştu.