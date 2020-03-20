Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ANKARA

Koronavirüs, ihracatı da vurdu. Salgın endişesiyle bazı ihracatçı firmalara geçilen siparişlerin iptal edildiği ve edilmeye de devam ettiği öğrenildi. Virüsün dış ticaretteki olumluz etkilerini azaltmak için harekete geçen Ticaret Bakanlığı TİM’den iptallere yönelik “envanter” çalışması yapılmasını istedi. Bakanlık, firmaların iptal bilgilerini TİM’e bildirmesinin ardından önümüzdeki döneme ilişkin durum tespiti yapacak.

GÖNDERİLMEYE HAZIR ÜRÜNLERİN DETAYLARI

TİM’e gönderilecek metinlerde ihracatçı firmanın unvanı, siparişi iptal eden alıcı firmanın unvanı, alıcı firmanın ülkesi, iptal edilen siparişin üretilmiş olsun veya olmasın toplam tutarı gibi bilgiler yer alacak. Ayrıca iptal edilen toplam siparişin miktarı, üretimi tamamlanmış sevkiyata hazır ürün miktarı, sevkiyata hazır ürünlerin değeri ile sipariş konusu olan ve sevkiyata hazır olan ürünün tanımı ve tipi de detay olarak istenecek.

HEDEF 190 MİLYAR LİRA OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Türkiye senenin başında 2020 yılı için ihracat hedefini 190 milyar dolar olarak belirlemişti. Geçen yıl 180,5 milyar dolar ihracat yapılmıştı. Son yıllarda birçok ülkeye yönelik ticaret heyetleri düzenlenmesi hızlanmıştı. Pazar çeşitlendirilmesine gidilerek ihracatta ciddi bir artış sağlanmıştı. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının hem ticaret heyetlerinin iptal edilmesi hem de fuarların ertelenmesine yol açtığı belirtilerek olumsuz etkiler doğurabileceği ifade ediliyor.

İHRACAT 2019’U REKORLARLA KAPATMIŞTI

2019 yılında 17 bin 544 firma ihracata merhaba demişti. İlk defa ihracat yapanların yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesinde getiri sağladığı verilere yansımıştı. İhracatın yüzde 65’i 89 OSB’de üretiliyor.